Yulia Naomi Bruschi concorrente nip del Grande Fratello 2024 2025

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nel suo curriculum televisivo figurano l’ottava edizione di Temptation Island e Love Island. Adesso, abbandonate le location marittime, perè arrivato il momento di mettersi in gioco al. Davide Maggio, dopo aver annunciato il cast vip del GF e la ‘nip’ Sara Pilla, è in grado di anticiparvi che la cubanasarà uno dei concorrenti ‘non famosi’ della diciottesima edizione del reality, ai nastri di partenza lunedì 16 settembre. Classe 1998,ha preso parte a Temptation Island nel 2020, in qualità di tentatrice, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Nel reality di Canale 5, dove veniva presentata col nome Giulia, si era avvicinata a Gennaro Mauro, fidanzato di Anna Ascione. L’anno successivo, laha poi partecipato alla prima ed unica edizione di Love Island, condotto da Giulia De Lellis.