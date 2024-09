Vidigal su Neres | Giocatore d’altissimo livello sorpreso che il Benfica lo abbia venduto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Luis Vidgal elogia il Napoli per l’acquisto di David. L’ex azzurro ha poi commentato la questione Mario Rui José Luis, ex calciatore e ora dirigente sportivo, ha espresso il suo stupore per la facilità con cui il Napoli ha potuto acquistare Daviddal. Intervistato da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli,ha dichiarato: “al? Ha giocato ad altissimi livelli. Per Schmidt non era un titolarissimo, non mi spiego come mai ill’lasciato andar via così facilmente. E’ une potrà aiutare il Napoli.” Secondo l’ex centrocampista, il successo dial Napoli dipenderà molto da come Antonio Conte deciderà di utilizzarlo: “Bisognerà capire che ne pensa Conte e che ruolo avràin questo Napoli perchè lui ha anche la capacità di aiutare la squadra dal punto di vista tattico.