Tragedia in Kenya incendio nel dormitorio di una scuola fa strage di bambini Almeno 17 morti temiamo altre vittime

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nairobi, 6 settembre 2024 – Unaimmane sconvolge il. L’divampato intorno a mezzanotte in uno dei dormitori dellaHillside Endarasha Academy di Kieni, inghiottendolo completamente mentre gli studenti erano già nei loro letti. Le fiamme avrebbero provocato17e 14 feriti con di ustioni di vario grado. Diversi sarebbero in gravi condizioni. Ladiè avvenuta nell’istituto della contea di Nyeri, situato nel centro del Paese africano. La notizia viene riportata dal quotidiano The Star che cita fonti di polizia, al lavoro per chiarire le cause del rogo, ancora ignote. Le squadre di soccorso sul posto, a quanto si apprende, temono possano esserci altri corpi sulla scena dell’. Quindici studenti sono stati dichiaratisul posto, mentre altri due sono deceduti durante il trasporto in ospedale.