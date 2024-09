Tanti | Buono conciliazione per sostenere le spese educative domiciliari start up 0-3 per nidi privati dialogo pubblico con le famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 – “Nel 2015 ci furono tre scelte politiche di forte rottura con il passato: bloccare lo smantellamento del sistema educativo municipale assumendo nuovamente personale educativo- dall'inizio del mandato 123 assunzioni-, investire in edilizia scolastica e nel servizio mensa- 34 milioni di euro- e applicare la tariffa puntuale, superando il sistema delle fasce - ogni famiglia paga in base al proprio singolo isee. Tre passi che hanno rimesso al centro i servizi educativi e oggi arrivano altre tre scelte di fondo che permettono al sistema educativo aretino di centrare a breve l'obiettivo di liste di attesa zero su tutta la fascia 0-6. Obiettivo previsto per il 2026/2027. Ecco le tre novità.2.