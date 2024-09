Principe William cambio di look per una missione globale | I bambini possono salvare la Terra!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 settembre 2024)diper una: "Ila!" Se pensavi che la Royal Family fosse solo etichetta e cerimonie, ti sbagliavi di grosso. Ilnon smette mai di sorprendere, soprattutto quando si tratta del benessere del nostro pianeta. Ultimamente, ha fatto parlare di sé non solo per la sua abituale eleganza ma anche per la sua dedizione a una causa tanto nobile quanto urgente. L'impegno delper laha una novità L'ambientalismo è sempre stato un tema caro al, che recentemente ha deciso di fare un passo ulteriore a favore della causa. Ha infatti esteso l'Earthshot Prize ai più giovani, dando una possibilità aidel Regno Unito di dimostrare il loro valore.