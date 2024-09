Napoli che cosa ci insegna la Nutella

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’è una notizia che ne contiene un’altra ed entrambe sono degne di nota e rappresentative di una realtà in bilico tra passato e futuro come quella del Meridione d’Italia: 1. la Ferrero decide di lanciare sul mercato lavegana, in particolare per chi non riesce a digerire il lattosio, e per farlo sceglie lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in Irpinia, 2. i Carabinieri sequestrano auna partita di vasetti risultata rubata con destrezza da chissà quale deposito dal momento che la crema non è ancora in commercio.