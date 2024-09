Milan Alvaro Morata vuole l’Inter Le condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024)sta bruciando le tappe per il rientro in campo e ha messo nel mirino il derby contro. Leha messo nel mirino il derby controe sta cercando di recuperare il prima possibile dall’infortunio rimediato nella prima gara di campionato contro il Torino. L’attaccante spagnolo si è anche allenato aello sotto la pioggia battente, per ritrovare la miglior condizione fisica in vista dei prossimi impegni con il. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano della Spagna riuscirà a recuperare in tempo per la partita casalinga contro il Venezia – che si giocherà sabato 14 alle 20.45 – ma partirà solamente dalla panchina. Il vero obiettivo diè quello di essere al 100% nella gara successiva a quella con i veneti, che sarà il derby controdi Simone Inzaghi.