L’Italia si dipinge di nerazzurro | un duo Inter stende la Francia

(Di venerdì 6 settembre 2024)di Luciano Spalletti esce indenne dalla sfida contro lae vince 3-1 in trasferta. Gli azzurri vengono guidati da un duoista che prima riprende i transalpini e dopo dà il via alla vittoria perfetta. CREDERCI – Dopo un’estate vissuta malissimo vista l’eliminazione cocente dall’Europeo in Germania,di Luciano Spalletti riparte forte da Parigi in Nations League. Gli azzurri, dopo lo svantaggio dopo appena un minuto con Barcola riescono a restare in partita e a ribaltare il risultato. Un 3-1 netto in casa dellache sa di rivalsa dopo un campionato europeo vissuto in shock. Prima ci pensa Federico Dimarco a riportare tutto in partita. Sandro Tonali, tornato dopo mesi a disposizione degli azzurri, pesca Dimarco in area di rigore e l’esterno dell’senza pensarci due volte calcia e infila Mike Maignan sulla destra.