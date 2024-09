La virata di Zelensky Via il ministro Kuleba nominato un fedelissimo E chiede armi più potenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Marta Ottaviani Il presidente ucraino, Volodymyrsi prepara a una nuova offensiva diplomatica per ottenere lea lungo raggio e il permesso di poterle utilizzare su obiettivi strategici in territorio russo. Il presidente Putin preferisce farci una risata sopra e prendere in giro il capo della Casa Bianca, Joe Biden, e la sua vice, la candidata Kamala Harris. Ha poco da ridere, però, perché la giustizia americana ieri ha inferto un colpo durissimo alla disinformazione russa. Il procuratore generale Merrick Garland, ha annunciato di aver messo sotto accusa due giornalisti russi, per la precisione dell’emittente RT, voce ufficiale della propaganda di Mosca all’estero. I due sono accusati di aver investito 10 milioni di dollari per creare e distribuire contenuti al pubblico statunitense mantenendo nascosto il collegamento con la Russia.