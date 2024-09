Jannik Sinner numeri d’alta classe verso la semifinale degli US Open con Jack Draper

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sono tanti iche caratterizzano la vigilia dia New York. Agli USil raggiungimento della, in cui affronterà il britannico, è per lui un fatto nuovo, e conquistato d’autorità. Un cammino che ne ha denotato una volta di più le qualità, e un match contro il russo Daniil Medvedev che non è stato il migliore tra i due, ma ha fatto capire come i momenti decisivi lo vedano protagonista in positivo. Di seguito alcuni deidi maggiore impressione. Innanzitutto,è il primo giocatore dall’inizio della stagione 2023 a raggiungere 20 vittorie su top ten sul veloce, un dato nel quale il secondo è Medvedev a quota 13. Inoltre, dal 1990, è il secondo più giovane giocatore, a 23 anni e 23 giorni, a raggiungere le semifinali ad Australian, Indian Wells, Miami e USnello stesso anno.