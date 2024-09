Israele la Wafa | attivista Usa uccisa in Cisgiordania dall’Idf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gerusalemme, 6 settembre 2024 – L'turco-americana Aysenur Ezgi Eygi è statadai soldati israeliani in una protesta a Beita, vicino Nablus in. E' quanto ha riferito la, citando il direttore del Rafidia Governmental Surgical Hospital a Nablus, Fouad Nafaa, secondo il quale la giovane è stata colpita alla testa ed è morta per le ferite riportate nonostante i tentativi di rianimarla. Nessun commento finora delle forze armate israeliane. Media: “Sinwar voleva fuggire in Iran con gli ostaggi”. Gaza, colpito un comando di Hamas in zona umanitaria L'aveva 26 anni ed era nata nel 1998 ad Antalya, una città sulla costa mediterranea nel sud della Turchia. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu, secondo cui la ragazza è stata trasferita all'ospedale Rafidiye di Nablus dopo essere stata colpita ma i medici non sono riusciti a salvarla.