Isabella Rossellini sui suoi genitori | I giovani non sanno più chi sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'attriceha criticato la mancanza di cultura cinematografica delle nuove generazioni, spiegando che nonnemmeno chiha svelato che le si spezza il cuore nel vedere come le nuove generazioni nonchi erano i. In una recente intervista rilasciata a Variety, l'attrice ha condiviso il suo commento sulla fama e sulla mancanza di cultura cinematografica tra i. Un importante cambiamento Parlando con Variety,ha spiegato: "Mi presentavano come la figlia die mi infastidiva, perché pensavo 'una persona indipendente'. Ma ora le generazioni piùnonchie mi spezza il cuore. La loro reputazione è sopravvissuta, ma la fama