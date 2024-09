Il Comune abbatte sei tigli rovinati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) In piazza Costa rimozione di 6danneggiati su un totale di 42 piante: i primi quattro subito, gli altri due successivamente. A comunicare l’abbattimento dei seidella piazza, dove sono in corso i lavori di riqualificazione e gli scavi archeologici, è l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari. "I– spiega – sono stati giudicati, a seguito di sopralluogo del personale addetto, non più sicuri in quanto severamente danneggiati sia dagli eventi atmosferici che da diversi parassiti. Tutti saranno naturalmente sostituiti, nello specifico da ‘ontani napoletani’, nome scientifico ‘alnus cordata’, dalle foglie molto caratteristiche, a forma di cuore, che al massimo raggiungono i 15-20 metri".