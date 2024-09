Gennaro Sangiuliano si è dimesso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il ministro della Cultura. In ambienti della maggioranza erano circolate voci di dimissioni per la vicenda legata a Maria Rosaria Boccia, sua (mancata) consigliera al ministero. «Caro presidente, cara Giorgia – scrive il ministro nella lettera di dimissioni indirizzata alla premier Meloni -, dopo aver a lungo meditato, in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo sistema politico mediatico, ho deciso di rassegnare in termini irrevocabili le mie dimissioni da ministro della Cultura». Dopo aver tentato di resistere, la situazione è precipitata nelle ultime ore, dopo le interlocuzioni tra via del Collegio Romano, sede del dicastero, e palazzo Chigi.