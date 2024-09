Fdi Sannio | entra Castaldo consigliere comunale di Vitulano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora ingressi da registrare in casa Fratelli d’Italia. Il presidente provinciale Sen. Domenico Matera annuncia l’adesione di Angelamariadie delegata alla Comunità Montana del Taburno. “Accogliamo con soddisfazione – commenta Matera – l’ingresso della prof.ssa Angelamaria, tra le fila di Fratelli d’Italia.Ogni giorno registriamo nuove adesioni, testimonianza evidente di quanto l’azione politica del Presidente Meloni sia attrattiva e convincente, sia per gli amministratori locali che per i cittadini della società civile.Fratelli d’Italia si conferma l’unica vera alternativa alla sinistra, l’unica scelta vincente per chi intende rimboccarsi le maniche e contribuire concretamente alla crescita del nostro territorio. Benvenuta Angelamaria”.