Dove mangiare a Tolosa la città per gli appassionati di cibo nel sud ovest della Francia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per glidi viaggi che includano storia,e buon vino,è certamente la meta ideale, una raffinatarosa (grazie alle case tinteggiate in questa nuance delicata), con i tetti rossi che si accendono al tramonto e merlettate dai tipici decori in legno e ferro battuto che tratteggiano finestre e balaustre. Capitale dell’Occitania, nel sud, posizionata tra l’Oceano Atlantico, i Pirenei e il Mar Mediterraneo, con circa 500mila abitanti, è la quartapiù grande. Vicinissima ai Pirenei, si rivela meraviglioso crocevia di culture ancora vivissime, nell’architettura, nelle usanze e, soprattutto, nel meraviglioso mondogastronomia. Sorprende quanto sia diffusa la cultura del buontra la sua gente.