Disturbi ad alto rischio L’appello di Cicerchia

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Sonia Fardelli AREZZO Ancora una Giostra sottotono per Elia. Il "cecchino" della lizza per quattro giostre di seguito non è riuscito a colpire il cinque, anche se questa volta è partito con un grosso handicap montando un cavallo preso all’ultimo minuto dopo l’infortunio di Olympia. Cosa è successo: perché quel brutto tiro? "Potevo fare tanto di più e tanto meglio. Alle scuderie avevamo gestito al meglio la preparazione del cavallo. In Piazza mi sono però trovato a gestire una situazione diversa da quella che mi aspettavo. Mi immaginavo di dover frenare Toni, di doverlo contenere durante la carriera e invece me lo sono trovato lento. Ho iniziato a cacciarlo per aumentare la velocità e la sua testa ha sfiorato la lancia, che è andata in vibrazione. Il brutto tiro è stato la conseguenza di tutto questo". Il fatto di tirare per primo ha influito? "Direi proprio di no.