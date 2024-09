Cosa significa mettere un ananas nel carrello | il codice segreto durante la spesa dei single

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 6 settembre 2024) In Spagna, un nuovo fenomeno ha preso piede tra i supermercati della catena Mercadona, dove l’nelè diventata un simbolo di ricerca amorosa. Lanciato dall’attrice comica Vivy Lin attraverso un video su TikTok, il trend ha rapidamente conquistato il web, guadagnandosi il nome di “Ligar en Mercadona” o “flirtare nel Mercadona”, un nuovo modo di socializzare tra gli scaffali. @yosoyvivylin ¿Lo sabíais? ???? // Muero con lass de mi @Carla Alarcón Román ? Quirky Suspenseful Indie-Comedy(1115050) - Kenji Ueda L’orario ideale per tentare l’approccio sembra essere tra le 19 e le 20, quando il supermercato diventa un vero e proprio campo d’incontri. La chiave per segnalare il proprio interesse èuncapovolto nel, così da far capire ai potenziali partner che si èe aperti a nuove conoscenze.