Auto in fiamme dopo l’incidente Notte di terrore per un gruppo di amici

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’immagine dell’ridotta a un ammasso di lamiere fumanti è agghiacciante. Un’immagine di quelle che, associata al referto medico – trauma grave ma non fatale – di chi c’era bordo, farebbe venir voglia di gridare al miracolo. Ma è meglio frenare l’emozione per prudenza, nell’attesa che tutti i protagonisti di quel terribile scontro si possano veramente ritenere fuori pericolo. La città e gli empolesi tutti stanno trattenendo il fiato. E chi ha la fortuna di nutrire una fede, una qualsiasi fede, sta pregando per la tragedia scampata. Ma riavvolgiamo il nastro. La cronaca dei fatti. Il terribile incidente in via Livornese mercoledì sera, alle 22.45, con l’allarme lanciato pare da un passante e il grande sistema dei soccorsi che si è attivato immediatamente – e temendo il peggio – subito compresa l’eccezionalità della circostanza.