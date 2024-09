Alla Vuelta Roglic vince la 19^ tappa torna in maglia roja

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 6 settembre 2024) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Vittoria die primato in classifica generale per Primoza Espana 2024. Nella diciannovesima frazione, la Logrono – Alto de Moncalvillo, di 173.5 chilometri, lo sloveno ha vinto in solitaria grazie al lavoro straordinario del suo team, la Red Bull Bora-Hansgrohe: secondo a 46? David Gaudu (Groupama-FDJ), terzo Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Niente da fare per Ben O’Connor; a due giorni dal termineconquista di nuovo il primato. Domani la penultima, la Villarcayo – Picon Blanco, di 172 chilometri, con 7 GPM nei quali può accadere ancora di tutto. Ma ora sarà complicato strappare laal leader della corsa. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo