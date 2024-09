Venezia 81 Marinelli | ho avuto molti pensieri prima di fare il Duce

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (askanews) – “È stata dura sospendere il giudizio per diversi mesi e cercare di avvicinarmi al personaggio, ma era il modo più onesto per tentare di raggiungerlo, per capire i suoi passi, anche se per me, da antifascista restano comunque incomprensibili; ho ragionato sul fatto che fosse un criminale, che ha scelto diquello che ha fatto, e ho studiato molto”. Così Luca, alla Mostra del Cinema di, ha raccontato la sfida di calarsi nel ruolo delcome protagonista della serie Sky, presentata Fuori Concorso, “M – Il figlio del secolo”, dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini (in arrivo dal 2025 su Sky e in streaming su Now).