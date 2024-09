Vega chiude un’era con successo Cosa c’è nel futuro dell’industria spaziale italiana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il 5 settembre 2024 ha segnato un importante traguardo per l’industriaeuropea con il lancio del satellite del programma Copernicus Sentinel-2C, portato in orbita dall’ultima missione del razzo. Il lancio, avvenuto dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, alle 3:50 ora, è stato inizialmente posticipato di un giorno a causa di un problema elettrico con i sistemi a terra. Tuttavia, una volta risolto, il razzoha portato a termine conil suo compito, rilasciando il satellite in orbita a un’altitudine di circa 775 chilometri, poco meno di un’ora dopo il decollo. La partenza del vettore italiano è stata celebrata come unsignificativo.