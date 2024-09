Sinner semifinale agli US Open contro Draper | Un grande amico

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – JannikinUSun. L’azzurro, numero 1 del mondo, dopo la vittoriail russo Daniil Medvedev, si prepara ad affrontare venerdì 6 settembre il britannico Jack: “Un”, dice. Il 22enne britannico, numero 25 del mondo, sta vivendo il miglior momento della carriera. A New York gioca la primain torneo dello Slam e, senza sconfitte in 5 match, va a caccia del secondo titolo stagionale dopo quello conquistato sull’erba di Stoccarda con la finale vintaMatteo Berrettini.si sono incontrati solo una volta nel circuito Atp: sull’erba ‘di casa’ al Queen’s, nel 2021, si è imposto il mancino di Sutton. “Ci conosciamo bene, sarà una partita interessante. Non ricordo match a livello junior, ci incrociavamo ma non eravamo ancora amici.