Roma piove sul bagnato | infortunio per l’attaccante Dovbyk

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’impatto di Artemcon la maglia dellanon è stato di certo entusiasmante.ucraino non ha confermato la media realizzativa con la maglia del Girona e ancora non si è sbloccato nel campionato di Serie A. In più è alle prese con un problema fisico.dellaha accusato un problema muscolare all’adduttore dopo la gara di Torino con la Juventus. Il giocatore ha risposto alla convocazione della Nazionale ucraina per i controlli e torna oggi nella Capitale. Non sembra una cosa grave e il club giallorosso conta di recuperarlo per la gara di Genova. L'articolosulperCalcioWeb.