Rifiuti pericolosi | il Sindaco Nargi ordina la rimozione urgente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRispetto alla segnalazione giunta lo scorso 3 settembre in Comune relativamente alla presenza di, anche speciali e, abbandonati nella zona del viadotto di Via Zigarelli ed alla richiesta giunta dal Convitto nazionale nello stesso giorno dal Convitto Nazionale, per una verifica della natura di talie della loroin tempi brevi, l’ente di Piazza del Popolo ha disposto un immediato sopralluogo, che ha confermato la presenza di urbani, speciali,e non nell’area interessata. Trattandosi di un’area privata, sebbene non delimitata da alcuna recinzione, ildi Avellino, ha disposto, con appositanza, le operazioni die smaltimento a carico deientro tre giorni.