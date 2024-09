Nutrizione e tessuto connettivo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il cibo è la migliore medicina naturale per vivere in salute e a lungo Come medico sono preoccupato! Molte persone non conoscono la esistenza delnel corpo umano. La decadenza funzionale ed estetica e molte patologie croniche degenerative nascono neldanneggiato. La patologia delsta crescendo, sono colpite sopratutto le donne ad ogni età. Ilè ilcapace di “connettere”, unire le cellule tra loro. È’ costituito sopratutto da una proteina, il collagene, prodotta da cellule chiamate fibroblasti, che producono anche acido ialuronico e altre molecole. L’ eccesso di glucosio quotidiano genera la glicazione del collagene, con degenerazione del, che altera lae l’ossigenazione delle nostre cellule, con produzione di eccesso di ioni idrogeno, che creano acidità tessutale.