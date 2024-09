Notizie Asvis | Maggiore inclusività e metodologie comuni | ecco come l’Ipcc prova a rinnovarsi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Flavio Natale della Redazione– Comitato Scientifico diretto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sitoin data3 settembretutte le organizzazioni che si rispettino, anche l’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) si riunisce periodicamente per definire il programma di lavoro e, ogni tanto, pensare (o meglio ripensare) la propria struttura. Il suo articolato lavoro richiede un’attenta organizzazione e incontri semestrali o annuali, compresi all’interno di un unico “ciclo di valutazione” che dura per anni e porta soprattutto, ma non solo, alla produzione dei famosi Assessment report (rapporti di valutazione sui cambiamenti climatici). Una volta esaurito il compito del “ciclo”, vengono ridefiniti i ruoli apicali dei gruppi di lavoro, per dare il via a un nuovo ciclo.