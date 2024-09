Maltempo | temporali intensi e raffiche di vento a Ravenna Allagamenti e alberi caduti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024. “Oggi pomeriggio (giovedì) il transito di un fronte perturbato ha fatto registrare, in particolare sulla parte nordorientale della provincia di, accumuli pluviometrici di un certo rilievo unitamente ad intensedie ad un sensibile calo termico”. Sono le parole del tecnico meteorologo Roberto Ghiselli, il quale spiega che “si è trattato di una linea temporalesca, originatasi nella parte pedecollinare, la quale durante il suo movimento da sudovest verso nordest si èficata, complice l’afflusso di aria calda e ricca di vapore acqueo proveniente da un mare Adriatico ancora caldissimo per il periodo. Ragguardevoli i quantitativi di pioggia in considerazione del breve spazio temporale in cui si sono verificati.