Maiolati Disputata la 5 edizione del Memorial Leonardo David

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Giunto alla V°: ha vinto il Moie Vallesina che ha battuto siaPianello che CupramontanaSPONTINI, 5 settembre 2024 – Lo Scirea diè stato anche quest’anno teatro del tradizionale appuntamento di precampionato che vede protagonisti Moie Vallesina, Cupramontana eUnited. Il triangolare tra le tre formazioni disputanti rispettivamente la Promozione, la Seconda e la Terza Categoria, giunto ormai alla sua quinta, viene organizzato in memoria di, giovane calciatore che ha militato nelle tre squadre sfidanti, deceduto nel 2018 a soli 22 anni. L’2024 delè stata vinta dal Moie Vallesina che ha battuto Cupramontana erispettivamente per 1-0 e 4-0. Secondi classificati ilPianello che ha superato il Cupramontana per 2-0.