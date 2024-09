La casa di moda Pucci colora il trucco Guerlain

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Stampa su polvere. E su lipstick e ombretti e pennelli. Camille Miceli, Direttrice Artistica di, e Violette,Make-up Creative Director, hanno unito il loro talento per creare una collezioneche fondae bellezza. Le stampe avanguardistiche e ultrate delladi, fondata da Emilio, reinterpretano i prodotti cult della Maison parigina. Per un autunno all’insegna del glamour e del colore. La collezionel’autunno Tinge la stagione autunnale di colori intensi e vivaci e sgargianti. Quelli che dipingono le stampa che hanno reso la Maison, leggendaria nel mondo e nella storia. E che adesso si posano sui leggendari astucci dei prodotti make up più amati di