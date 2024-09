Il liceo non basta più Le Preziosine aprono un’impresa sociale per progetti inclusivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’istituto Preziosissimo sangue di Monza cambia volto e differenzia l’offerta tra scuola tradizionale, scuola di musica e ricettività, il tutto aperto al territorio. Da semplice ordine religioso che da 148 anni gestisce una scuola paritaria, si è trasformato in impresaCu.Be sps Is, avvalendosi delle recenti normative che regolano il terzo settore. Manterrà la sua vocazione originale rivolta alla formazione, dalla scuola dell’infanzia alartistico, ma potrà, per esempio, attivare una scuola di musica inclusiva, aperta anche ai disabili di tutto il territorio; collaborare con Comune e altre istituzioni, partecipare a tavoli di regia e progettazione, perin svariati campi. Lo ha annunciato ieri suor Simona Sala, presidente esecutivo, durante il convegno “Facciamo cultura con bellezza“, al Binario 7. "L’ImpresaCu.