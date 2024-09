Il bilancio della tragedia in autostrada | un morto e quattro feriti Persone tra le lamiere vigili del fuoco al lavoro per ore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 – Un uomo di 52 anni, di 20, 22, 54 e 58 anni. E’ ildel tragico incidente che si è verificato questa notte in A1 all’altezza di Scandicci in direzione Bologna. Nell’incidente sono rimasti coinvolti diversi mezzi: tre camion, un furgone e un fuoristrada. In base alle prime informazioni la vittima si trovava su quest’ultimo veicolo. Inferno in, scontro tra camion e auto.un uomo di 52 anni L’incidente si è verificato nel cuorenotte, intorno alle ore 04:30, al km 258 in direzione nord. Non appena lanciato l’allarme ai soccorritori, questi sono intervenuti in gran numero con ambulanze, polizia stradale edel. Ideldi Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano sono intervenuti con due squadre, due poli soccorsi e l’autogru.