Faccio un lavoro molto stancante | posso chiedere la maternità anticipata?

(Di giovedì 5 settembre 2024) Buongiorno avvocato, le scrivo per avere informazioni riguardo le possibilità dila. Le spiego meglio. Sono alla quinta settimana di gravidanza ecome barista:8 ore al giorno per sei giorni a settimana. Sto tutto il tempo in piedi e il mio ruolo prevede che io scarichi anche le merci dai frigoriferi, caricare le lavastoviglie ecc. Per quattro ore al giorno sono completamente da sola, quindi tutto ilricade su di me, e so che il primo trimestre di gravidanza è un periodo particolarmente delicato. In una situazione di questo tipo la legge prevede che si possala? La ringrazio per la risposta. L'articolo “unla?” proviene da GravidanzaOnLine.