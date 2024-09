È tutto vero! Errani e Valvassori vincono gli Us Open | il colpo magico che entra nella storia | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sarae Andrea Vavassori: sono la prima coppia tutta italiana di doppio misto a vincere gli Us. I due azzurri hanno la meglio in finale sulla coppia statunitense formata da Taylor Townsend e Donald Young battuta 7-6 7-5. artita ricca di emozioniquale i due azzurri hanno sempre controllato vincendo al tie break (con un secco 7-0) e poi realizzando il break decisivo sul 6-5. Per Saraun'altra eccezionale vittoria dopo la medaglia d'oro a Parigi in coppia nel doppio femminile con Jasmine Paolini. Ed e' stata proprio la 37enne bolognese, la tennista piu' titolatadel tennis femminile italiano con 41 successi (9 in singolare e 32 in doppio), il motore della coppia confermando quello che ha detto di lei il compagno, che e' una tennista di un'intelligenza rara.