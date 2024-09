Dalle 9 alle 21

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) TERNI L’amministrazione comunale è costretta a fare retromarcia e a riaprire, per la sola circolazione, l’ex blindatissima Ztl. La Giunta, per rivitalizzare un centro cittadino in grave crisi commerciale e sempre meno popolato, ritiene opportuno procedere, in via sperimentale, alla modifica delle fasce orarie di apertura della Ztl, ampliate come non mai. In particolare da domani, 6 settembre, nei giorni di venerdì e sabato si potrà transitare in Ztl21 e a partire dal 17 novembre, in vista quindi delle festività natalizie, anche la domenica, sempre21.