Boccia risponde a Sangiuliano | Dette cose non vere ma è sotto ricatto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024) In una lunga intervista concessa al quotidiano La Stampa, Maria Rosariaribadisce: “la verità sul mio rapporto con lui e sui viaggi” Dopo le parole diieri al Tg1, ora è Maria Rosariare al ministro della Cultura, in una lunga intervista concessa al sito del quotidiano La Stampa. “Vi dico tutto, il ministro è”, ha dichiarato, ribadendo poi che “il ministro ha divulgato informazioni non corrette”., in un’anticipazione di un’intervista con La Stampa riportata dal sito del quotidiano torna anche sull’auto di tutela, e dice: “Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe”.: “Ecco chi ricatta, torna sulche il ministro starebbe subendo: “Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto”, ha ribadito.