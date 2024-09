Basta fermateli Mattino 4 discussione accesissima tra i due ospiti famosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Duro botta a risposta nella puntata di stamani, 5 settembre, a4. Tra gliin studio sono volate parole grosse tanto che, sui social, sono voltati commenti: “Adesso: spettacolo indegno da mandare in televisione”. E ancora: “Trovano sempre il modo di farsi vedere, lo fanno solo perché così si parla di loro”. Lasi è accesa intorno alla Strage di Paderno. Proprio stamani sono arrivate alcune notizie sul 17enne in carcere. >> “Il papà è famoso, tanto famoso”. Amici 24, annuncio ufficiale sul primo concorrente: il suo nome ha un bel peso nello spettacolo “Non so darmi una spiegazione, sono molto dispiaciuto, non volevo uccidere. Non so spiegare il perché, vivevo da tempo un disagio, ma non volevo uccidere la mia famiglia, l’idea di ucciderli l’ho maturata solo quella sera”.