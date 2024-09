Andrea Costa e Virtus Gare al Ruggi tutte le date

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’diventa UPImola. Nel giorno in cui arriva la quadra con laper la suddivisione dellecasalinghe al Pala, ecco l’accordo con la UP Agenzia per il Lavoro Spa che sarà il nuovo main e title sponsor del club per la stagione sportiva ormai alle porte. Un nuovo marchio ritorna dunque sulle divise biancorosse a distanza di quattro anni dall’ultima volta, quando il brand Le Naturelle del gruppo Eurovo accompagnò l’ultima stagione di serie A2 nel 2019/2020. La UP Agenzia per il Lavoro SpA è una società con sede a Medicina, avvicinatasi al mondo biancorosso grazie all’intervento diretto di Christian Pavani. Conta 1.700 dipendenti, 10 filiali in Italia e due all’estero in Germania e Pakistan.