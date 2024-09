Altri due concorrenti ufficiali Al Grande Fratello entrano nuovi volti già famosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Il riparte del tutto. A pochi giorni dall'inizio del programma di Alfonso Signorini, previsto per lunedì 16 settembre su Canale 5, sono stati zzati alti due dopo la prima che era stata Jessica Morlacchi. E si tratta di personaggi molto noti al pubblico, che ora sono curiosi di vederli rinchiusi nella casa più spiata d'Italia per diversi mesi. Infatti, al oltre alla cantante ex Gazosa ci saranno anche due al 100%. Anzi, si tratta precisamente di più di due persone, visto che ci saranno tre donne a comporre un'unica gieffina in gara. Apparso sul profilo Instagram del reality show di Signorini anche il videoclip di presentazione del nuovo inquilino.