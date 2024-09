Aggressioni personale tpl | sciopero bus e tram in Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 5 settembre 2024)tpl:bus eintpl,di quattro ore giovedì 5 settembre dei lavoratori del trasporto pubblico locale in. A proclamarlo i sindacati regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal “a seguito delle molteplicied episodi di violenza avvenuti negli ultimi mesi nei confronti deldel tpl. Presidio davanti alla prefettura di Firenze dalle ore 10.30 alle 12.00. Si fermano bus evia indunque quattro ore. Ed è annunciato un secondodi bus evia in, otto ore di stop lunedì 9 settembre, questo per il rinnovo del contratto di lavoro. Dalle 14.30 alle 22.30, annuncia Autolinee Toscane. A partire dalle ore 9.30 del 9 settembre, annuncia Gest per lavia.