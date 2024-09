WWE | Damian Priest doveva recitare in un film della Marvel ma qualcosa è andato storto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Molto prima che diventasse il WWE World Heavyweight Champion, circolavano voci secondo cuisarebbe stato potenzialmente scelto per “Black Panther: Wakanda Forever”uscito nel 2022. Alla fine,non è apparso nel, tuttavia, ora ha rivelato che la “colpa” non è statacasa di produzione.non tornava nel “vecchio regime” “Mi è stato portato via, ma non dalla“, ha detto, durante una recente intervista a “Insight with Chris Van Vliet”. Mentre al tempo si credeva chefosse in discussione per essere scelto come Namor, l’antagonista principale del, non è chiaro se gli sia stato offerto questo ruolo odi completamente diverso. Anchenon ha confermato chi gli abbia tolto il ruolo.