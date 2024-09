Venezia 2024 | le acconciature di tendenza sono vaporose e XXL

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Alla Mostra del Cinema disi parla anche di capelli: lediche piacciono alle star puntano alle lunghezze e alle increspature.Âcontinua ad essere un punto d’incontro per gli appassionati di glam. Oltre al red carpet principale dedicato alla kermesse,numerosi gli eventi satellite che attirano artisti da tutto il mondo. Dagli amfAR Gala all’evento pensato da Giorgio Armani,esalta sempre piĂą il glam e non passano inosservate le tendenze piĂą gettonate. In particolare, sul red carpet della kermesse, le celebritĂ non sembrano voler rinunciare alle chiomee rigorosamente lunghe. Sul red carpet della Mostra del Cinema di, la modella Stella Maxwell, ad esempio, ha sfoggiato una chioma XXL sfumatura grano che ha colpito soprattutto per la lunghezza effetto Rapunzel.