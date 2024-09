Tutto pronto per la 16esima edizione della festa del Moscato di Scanzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Ladeldinasce come un momento per celebrare i prodotti del nostro territorio”: così racconta l’eventoprovincia di Bergamo il sindaco del comune dirosciate, Paolo Colonna. In questo senso ildi, unica DOCG bergamasca, nonché una delle più piccole d’Italia, rappresenta un’eccellenza. Con gli anni si è deciso a valorizzare tutti i prodotti del territorio, quali miele, olio, formaggi, confetture, prodotti da forno provenienti dalle colline dirosciate. Ogni anno ladiventa sempre più grande: si tratta di 4 giornate ricche di sapore, folklore, arte, cultura, musica e laboratori, ma non mancano le novità.