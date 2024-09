Sesto arriva in concerto il medico cantautore Postino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 - Esordio boom sulle note di “Blu”, “Latte di Soia”, “Sbagliamo insieme” e altri brani da record di stream (oltre 25 milioni di ascolti solo su Spotify). Quindi il ritiro dalle scene per motivi di studio e, a sorpresa, il ritorno.toscano,sarà ingiovedì 5 settembre in piazza Vittorio Veneto aFiorentino, ospite della rassegna Liberi Tutti organizzata per l’80esimo anniversario della Liberazione. La serata è a ingresso libero. Sarà l’occasione per ascoltare il nuovo album “L’ordine delle cose da dire”: brani sospesi tra tematiche esistenziali e cantautorato, traiettorie it-pop e sonorità indie. Un sound che chiama in causa Dalla, Battiato, Fabi e che Samuele Torrigiani ama definire POPstino.