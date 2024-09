Saremo costretti a spegnere l’IA? I dubbi di Schmidt ex Google

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Verrà il tempo in cui l’intelligenza artificiale dovrà essere spenta. A parlare, sorseggiando Diet Coke in videocollegamento dagli Stati Uniti con il Sydney Dialogue organizzato dall’Australian Strategic Policy Institute, è Eric, già amministratore delegato e presidente di. “L’era dell’intelligence artificiale” è il titolo del libro (pubblicato in italiano da Mondadori) scritto con Henry Kissinger, defunto ex segretario di Stato americano, e Daniel Huttenlocher, informatico e decano del Massachusetts Institute of Technology. È stato anche lui a ispirare le politiche dell’amministrazione Biden sull’intelligenza artificiale. Secondo, le democrazie occidentali stanno vincendo contro la Cina grazie alla creatività, ma devono recuperare il terreno perso nella manifattura e nell’industria se vogliono mantenere un vantaggio sulla superpotenza asiatica.