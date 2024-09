Sangiuliano deve dimettersi se non lo fa intervenga Meloni | parla Zanella Avs

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il caso-Boccia è scoppiato e il posto del ministro è a rischio. Luana, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, cosa pensa di quanto è emerso? “Sono veramente spiazzata rispetto a questa messa in scena, a una modalità di gestire le istituzioni davvero sconcertante. Perché se un ministro o una ministra hanno bisogno di una consulenza, di persone di fiducia a cui fare riferimento, mi sembra una cosa non soltanto accettabile, ma perfino apprezzabile. In questo caso la confusione è invece assoluta: mi auguro che ci sia un’assunzione di responsabilità davanti almento. Sicuramente ci saranno question time e interrogazioni. Però quello che vedo è che c’è una grande contraddizione, evidente, tra il ruolo del ministro e come si mettono in scena relazioni che fanno intendere anche una qualche forma di relazione personale.