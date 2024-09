Rinnovo dei pass Ztl Scoppia caso informatico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Diciotto contravvenzioni da 93 euro ciascuna. Tutte giuste, nessun errore perché l’automobilista residente in centro per un mese èato sotto i varchi della zona a traffico limitato, senza accorgersi che il suoera scaduto. "Vivo in centro da 23 anni - ha raccontato Alessandro - e da 23 anni ho un permesso per accedere e sostare nella mia zona. Da quando hanno cambiato il tagliando sostituendolo con un qr code, è scomparsa la data di scadenza. Di conseguenza non mi sono accorto che il mioera scaduto". Alessandro non è il solo ad aver dimenticato la scadenza del suo permesso, è capitato anche ad altri di ricevere delle contravvenzioni per essere entrato in centro, sicuro di essere in regola, mentre non lo era.