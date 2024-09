Osimhen in un altro club di Serie A? Tutta la verità sulla clausola rescissoria

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024)potrebbe tornare inA venendo acquistato da un? LaFa ancora discutere in queste ore l’approdo di Victoral Galatasaray. Il trasferimento del nigeriano è uno di quelli che fa rumore, specie per l’importanza che ha avuto nele per le difficoltà nel riuscire a chiudere la trattativa in uscita quest’estate. Alla fine dalla Turchia è arrivata la proposta migliore per Aurelio De Laurentiis, che ha accettato a delle condizioni favorevoli. Come è ormai noto, i duehanno chiuso un accordo per un prestito secco, che dovrebbe durare fino a gennaio con l’opzione attivabile per un prolungamento fino al termine della stagione.