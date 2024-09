Non vado più a Ballando con le stelle A poco dall’avvio arriva l’annuncio della vip

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il castnuova edizione dicon leè quasi al completo, ma manca ancora un nome femminile, che potrebbe essere una partecipante proveniente dalle Paralimpiadi di Parigi. Alcuni fan si chiedono se possa trattarsi di Valentina Petrillo, ma l’ufficialità non è ancorata. La vera notizia di oggi riguarda un’esclusione illustre: Laura Freddi, ex showgirl e concorrente del Grande Fratello VIP, ha ironizzato su Instagram riguardo alla sua mancata partecipazione. In un video divertente, girato insieme al suo manager, Freddi ha espresso con tono scherzoso la sua delusione: “Se faccio? No, non mi hanno presa, non mi hanno voluta! E tu sei il mio agente, come mai non lo sai?”. Alla battuta ha risposto il manager, con altrettanta ironia: “A me non hanno detto nulla!”. “Io sono fuori”.