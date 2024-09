Legnante argento vivo Show alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ascoli esulta per la sua olimpionica. Assunta, ieri, ha ottenuto la medaglia d’nel lancio nel discodi Parigi. La 46enne di Frattamaggiore, che per quasi quindici anni ha vissuto nel Piceno tanto da considerarsi un’ascolana d’adozione, prima di trasferirsi qualche anno fa a Civitanova, ha dunque bissato il secondo posto di Tokyo 2020 in quella che è la specialità che meno preferisce. Venerdì, infatti, Assunta sarà di nuovo in pedana per affrontare la gara di lancio del peso, nella quale parte favorita. Quella di ieri, per la discobola, non è stata una sfida semplice. Anzi, tutt’altro. La pioggia, infatti, caduta nella prima parte della gara, ha reso la pedana molto scivolosa e i primi due lanci dell’azzurra sono stati nulli. Al quarto lancio, però, laha piazzato uno straordinario 38,01 che le ha permesso di regalarsi la medaglia d’